BNXT League: Leiden surprend Mons sur son parquet

Après dix victoires belges consécutives depuis le début de la phase internationale de la compétition, une équipe néerlandaise s’est imposée pour la première fois samedi soir. Pourtant, ce sont les Montois qui prenaient le meilleur départ, bien emmenés par Payton Henson (16 points) pour mener 21-12 après 10 minutes. Dans le dur, les visiteurs s’en remettaient à leur colosse danois, Asbjorn Midtgaard, pour renverser la vapeur. Intenable, l’intérieur de 2m12 réussissait tout ce qu’il entreprenait (25 points et 7 rebonds) pour remettre son équipe sur les bons rails à la pause (39-37).

Au retour des vestiaires, sa domination s’accentuait encore un peu et les Néerlandais prenaient le large au marquoir (53-63) à l’entame du dernier acte. Les Montois tentaient une nouvelle fois de renverser la vapeur via Emmanuel Nzekwesi (18 points et 9 rebonds) mais Leiden ne craquait pas pour s’imposer logiquement 74-80.