NBA : les Golden State Warriors s’offrent les Bucks, champions en titre (vidéo)

Les Golden State Warriors ont remporté un succès de prestige (122-109) sur les champions en titre, les Milwaukee Bucks, qui restaient sur une série de six victoires, grâce notamment à 38 points du revenant Klay Thompson samedi en NBA.

Thompson, 32 ans, a réussi son meilleur match depuis son retour sur les parquets en janvier, après deux ans et demi d’absence en raison de blessures à répétition (genou, tendon d’Achille), marquant 15 paniers sur 24 tentatives, dont 8 sur 14 à trois points. Il a également pris six rebonds et délivré cinq passes décisives en 34 minutes.