Formule 1 : quand Netflix ne fait pas mieux que la vraie F1

Il faut bien l’admettre, ce n’est pas l’usage. Mais on ose tout de même parier que les fans de F1 qui se sont rués sur Netflix vendredi matin, et ceux qui vont les suivre, ont tous fait ou feront la même chose: commencer par visionner les épisodes 9 et 10 de la série Drive to survive. A quelques jours du début de la (vraie) saison de Formule 1 (le 20 mars à Bahreïn), c’est peu dire que le quatrième opus de cette série qui, l’an dernier, a occupé la première place mondiale (toutes catégories confondues) sur la chaîne de streaming la semaine de sa sortie, était particulièrement attendu.