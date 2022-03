F1: la vitesse de Red Bull, la consistance de Ferrari, les questions de Mercedes

Ferrari a créé la plus belle sensation en se mêlant aux «traditionnelles» Red Bull et Mercedes au cours des essais d’avant-saison. Place maintenant au premier Grand Prix, le week-end prochain à Bahreïn.

Voir Mick Schumacher signer le 2e temps absolu au terme des trois jours d’essais qui viennent de se dérouler à Bahreïn – à une demi-seconde de Verstappen tout de même… –, vingt-quatre heures après que son équipier Magnussen se soit montré le plus rapide de la deuxième journée, permet d’illustrer le côté aléatoire des essais d’avant-saison. Et aussi de démontrer que chaque élément pèse dans la performance en Formule 1, en l’occurrence la température ambiante plus fraîche dont ont pu profiter les pilotes Haas en roulant deux heures plus tard que tous les autres, vendredi et samedi, afin de compenser la demi-journée d’essais perdue jeudi, suite à l’arrivée tardive de leur matériel.