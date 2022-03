Flambée des prix de l’énergie: «Le gouvernement doit prendre des mesures bazooka», assure Pierre-Yves Dermagne

L’invasion russe a encore poussé vers le haut des prix de l’énergie qui déjà flambaient. Et c’est aussi vrai pour les prix des carburants. Les appels à des mesures pour lutter contre la flambée des prix de l’énergie se multiplient depuis plusieurs jours.

Sur le plateau de RTL, Pierre-Yves Dermagne, ministre du Travail et de l’Economie, a défendu la position du gouvernement fédéral : « La décision n’a pas pu être prise jusqu’ici mais nous allons prendre des mesures dans les prochaines heures ». « On doit prendre des mesures “bazooka”, a-t-il assuré. Les pistes sont sur la table mais on parle de montants colossaux, on ne peut pas décider ça dans l’urgence ».