Le PS rénove son militantisme et affirme la fierté d’être socialiste

Le PS a rénové dimanche les formes de son militantisme. Un congrès statutaire a adopté plusieurs modifications importantes, en particulier la parité entre femmes et hommes dans toutes les instances du parti et l’ouverture aux sympathisants.

«Beaucoup de nos concitoyens sont socialistes mais ne le savent pas encore», a souligné le président Paul Magnette devant les militants réunis à Braine-l’Alleud. «Aujourd’hui, l’engagement est un acte plus personnel. Prendre un carnet n’est plus un automatisme, c’est une démarche, qui peut prendre du temps. On aurait tort de ne pas accueillir tous ceux qui partagent nos valeurs (...) Nous ouvrons donc les portes du parti à tous ces compagnons de route», a-t-il expliqué avant d’appeler les sections locales et fédérations à accueillir chaleureusement ces sympathisants qui, selon lui, deviendront rapidement des militants.