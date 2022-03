Le pain 30 centimes plus cher en 2022

Depuis 2004, il n'y a plus de prix fixe pour le pain, et les boulangers décident eux-mêmes du prix. Bakkers Vlaanderen calcule toutefois un prix de vente de référence chaque année, "l'indice boulanger", qui comprend le prix des éléments les plus importants.

L'augmentation du prix de vente en 2022 est principalement due au triplement du coût de l'énergie et à l'augmentation des matières premières, en raison de la crise du coronavirus et de la guerre en Ukraine.