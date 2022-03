Tirreno-Adriatico : Phil Bauhaus remporte la dernière étape au sprint, Tadej Pogacar vainqueur du classement final

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 57e édition de Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire consécutive sur la «Course des deux mers», dimanche, à l’issue de la dernière étape, remportée à San Benedetto del Tronto, après 159 km, par l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

La 7e et dernière étape proposait un parcours de autour de San Benedetto del Tronto. La première partie, vallonnée, se disputait à un rythme rapide. Les Italiens Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) et Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) ainsi que l’Espagnol Jorge Arcas (Movistar) ne perdaient pas de temps et partaient à l’aventure dès les premiers kilomètres.