Le VPN, un allié pour la vie privée?

Depuis l’invasion de l’Ukraine, les réseaux privés virtuels (VPN) ont le vent en poupe auprès de la population russe qui cherche à s’informer – et se divertir – via des canaux non censurés par le Kremlin. Mais, en parallèle, Rosocomnadzor, le régulateur local des télécoms, se démène pour déréférencer de Google les sites liés à ces services. En pratique, cela revient à les faire disparaître purement et simplement de la toile russe.

Un VPN est en effet une solution de choix pour contourner le blocage géolocalisé de certains sites et donc la censure gouvernementale. Mais les dictatures et régimes autoritaires ne sont pas les seuls pays dans lesquels les VPN sont populaires. Entre protection de la vie privée, possibilité d’accéder à des contenus d’autres pays et sécurité en ligne, les promesses de cette technologie sont nombreuses, mais elles ne sont pas forcément toutes tenues.