Météo: jusqu’à 18 degrés attendus la semaine prochaine

Le soir jettera sa couverture nuageuse sur l’ensemble du pays, entre quelques gouttes localement. Les minimas seront compris entre 3°C ou 4°C sur les hauteurs ardennaises, 5-6°C dans le centre et 7°C en Campine, tandis que le vent faiblira.

Lundi sera sec partout, alternant entre nuages et éclaircies. Le mercure marquera 8°C en Hautes Fagnes et 13 ou 14°C dans le nord. La nébulosité augmentera durant la nuit et de la pluie tombera sur les régions le long de la frontière française. La moitié nord du pays restera toutefois au sec. Les minima varieront entre 2°C et 5°C tandis que le vent se sera radouci.