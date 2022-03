Une semaine du livre sur toute la RTBF

Même sans Foire du livre, la RTBF met la littérature à l’honneur. C’est la Semaine du livre, du lundi 14 au dimanche 20 mars, avec des émissions spéciales, des rencontres avec des écrivains et des écrivaines, des plongées cinématographiques dans les grands classiques de la littérature, et la remise du Prix Première. On ne peut pas énumérer tous les aspects d’un programme riche dans cet article. Voyez sur le site de la RTBF. Mais on va quand même épingler quelques événements.

Sur La Une, du lundi au vendredi à 13 h 30, à la suite du JT, cinq auteurs et autrices présentent un livre coup de cœur : Frédéric Beigbeder, Thomas Gunzig, Barbara Abel, David Foenkinos et Leïla Slimani.

Cette dernière se retrouve d’ailleurs dans Hep Taxi !, sur La Trois le dimanche 20. Sur cette chaîne, on retrouvera Astérix, Goscinny et Uderzo le vendredi 18. Et Plan Cult rencontre Philippe Manœuvre et Pierre Lemaître le samedi 19.