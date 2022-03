Le prix du pain va augmenter

L’augmentation du prix de vente en 2022 est principalement due au triplement du coût de l’énergie et à l’augmentation des matières premières, en raison de la crise du coronavirus et de la guerre en Ukraine.

Le prix de vente d’un pain va augmenter de 30 centimes d’euro (+13% par rapport à l’année dernière) cette année, pour atteindre 2,70 euros, selon le chiffre qu’a calculé Bakkers Vlaanderen, la fédération flamande des boulangers.

Depuis 2004, il n’y a plus de prix fixe pour le pain, et les boulangers décident eux-mêmes du prix. Bakkers Vlaanderen calcule toutefois un prix de vente de référence chaque année, «l’indice boulanger», qui comprend le prix des éléments les plus importants.