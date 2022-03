Chauffage, électricité, mobilité: le guide pour faire des économies face aux prix de l’énergie qui flambent

Pour faire face à l’envolée des prix du gaz et de l’électricité, le consommateur peut adopter certains comportements avant même de songer à des investissements plus importants. Des spécialistes ont fait les comptes, les économies peuvent rapidement dépasser plusieurs centaines d’euros par an.

Des prix qui continuent de grimer en 2022… Que peut faire le consommateur ? Pas grand-chose à part passer au crible son habitation et faire la chasse aux kilowatts/heures en trop. « Le Soir » a décidé de vous donner un petit coup de pouce, avec l’aide d’experts du site fédéral climat.be (géré au sein de la cellule « changements climatiques » du SPF Santé publique et Environnement), et de ceux de l’ASBL wallonne écoconso. Premiers éléments à savoir : le chauffage (et la clim’) représente, de très loin, le poste le plus énergivore d’un logement (20.000 kWh/an), suivi de l’eau chaude (dix fois moins avec environ 2.000 kWh/an). On trouve ensuite l’électroménager (1.800 kWh/an), la cuisine (1.000 kWh/an) et l’éclairage (720 kWh/an).