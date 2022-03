Podcast - Le CDH devient «Les Engagés»: lifting de façade ou vraie refondation?

Par la rédaction Publié le 13/03/2022 à 16:58 Temps de lecture: 1 min

Ne dites plus « le CDH » et son logo orange. Dites plutôt, « Les Engagés » et leur teint turquoise. Le parti centriste se définit désormais comme un mouvement politique et citoyen. Maxime Prévot et les siens ont pris le temps de tout repenser : le nom, la couleur mais aussi quelques thèmes centraux pour aboutir à un manifeste de 150 propositions, dont certaines sont en rupture profonde avec l’histoire du parti.

Pour comprendre pourquoi ce lifting et les risques qu’il implique. On a appelé Martine Dubuisson, cheffe adjointe du service politique.