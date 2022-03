Voici les détails du nouveau calendrier scolaire

C’était inscrit dans la déclaration de politique communautaire de septembre 2019. Comme dans presque toutes les feuilles de route des gouvernements juvéniles depuis trois décennies… Cette fois pourtant, on aperçoit mal comment la dernière promesse sur le sujet pourrait ne pas être respectée. Malgré certains grincements de dents syndicaux, malgré les réticences de mouvements de jeunesse, malgré les craintes de familles scolarisant leurs enfants de part et d’autre de la frontière linguistique… la réforme des rythmes scolaires n’est plus désormais qu’une question de semaines. Et d’ultimes ajustements politiques. Trente années et six mois après qu’une commission parlementaire eut recommandé au gouvernement de lancer cette révolution, la ministre de l’Education Caroline Désir sera bel et bien celle qui aura mené le dossier à bon port.