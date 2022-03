Patinage de vitesse: Bart Swings boucle une saison de rêve en beauté

Bart Swings n’oubliera pas de sitôt sa saison 2021-2022. Ce dimanche, à Heerenveen, dans une arène Thialf archibondée, le champion olympique de la mass start, accueilli en héros – «J’en ai eu la chair de poule…» –, a mis la touche finale à trois mois de rêve en s’imposant dans le classement général de la Coupe du monde de la spécialité grâce à une nouvelle victoire. Une victoire qui est venue s’ajouter à sa médaille d’or de Pékin mais aussi à son titre européen remporté en janvier, également à Heerenveen.

Swings, qui avait terminé deuxième du 5.000 m la veille et quatrième du 1.500m une heure plus tôt, a parfaitement maîtrisé cette ultime course de sa saison, confirmant qu’il n’avait pour l’instant pas d’égal dans cette discipline. Malgré des attaques de l’Allemand Rijhnen et du Danois Thorup, il est resté calmement en position d’attente et a accompagné le Néerlandais Bergsma et l’Italien Giovannini quand ceux-ci sont partis à un tour et demi de la fin avant de placer une accélération décisive dans le dernier virage. «Je savais dès cet instant que c’était gagné!», a-t-il déclaré après coup, après avoir pu se permettre de lever les bras bien avant de franchir la ligne d’arrivée.