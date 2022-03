Majeed Ashimeru impressionne avec Anderlecht: «C’était peut-être mon meilleur match»

En passant à côté d’Ashimeru, Théo Leoni, le capitaine des espoirs, n’a pu s’empêcher de lâcher un « Big player » à l’adresse du Ghanéen. Logique tant Ashimeru a brillé contre l’Antwerp. Sans cesse actif au cœur du jeu, l’ancien joueur de Salzbourg est impliqué sur les deux buts contre le « Great Old ». Il lance parfaitement Zirkzee sur l’ouverture du score puis « gratte » le ballon dans les pieds de Nainggolan avant de servir Refaelov sur la phase amenant le penalty. « C’est un travail collectif », rétorque-t-il. Quand j’ai vu courir Zirkzee, je savais où je devais mettre le ballon. Sur l’action du penalty, je savais comment Nainggolan allait jouer ce ballon. »

Très en verve au-delà de ces deux actions clés, Ashimeru, qui s’est installé dans le onze de Kompany, a sans doute réalisé sa prestation la plus aboutie. « Peut-être », répond le principal intéressé. Je suis très heureux de mon niveau actuel. Je dois poursuivre sur ma lancée et rester concentré. On peut toujours faire mieux au prochain match. » Ce sera à Gand où Anderlecht aura l’esprit un peu plus léger après ce succès face à l’Antwerp et une place sur le podium. « On n’est sûr de rien pour le classement final », avance Ashimeru. On a fêté la victoire dans le vestiaire mais on sait qu’il reste trois matchs. On est sur la bonne voie. »