Commémoration de l’accident de Sierre: «La douleur, le vide, le manque ne disparaissent jamais», déclare Alexander De Croo

«Perdre celui qui vous est le plus cher: votre enfant, votre partenaire. (...) C’est le côté le plus cruel de la vie», a ajouté dans son discours Alexander De Croo. «10 ans, cela parait long mais la douleur, le vide, le manque ne disparaissent jamais. C’est plus doux peut-être parfois, moins brutal, mais toujours là. C’est un vide que rien ni personne ne pourra jamais combler.»

«Mais dans ce vide, vivent aussi les souvenirs. Des beaux moments, des amitiés enthousiastes et intenses, des petites choses du quotidien. Et il y a la solidarité», a souligné le Premier ministre. «Chacun fait face à sa manière mais sachez que nous ne vous laissons pas tomber», a-t-il assuré. «Nous voulons continuer à porter cela avec vous. Et c’est peut-être le meilleur hommage que nous puissions rendre aux victimes. De ne pas seulement continuer à prononcer leur nom et partager leurs histoires mais en étant aussi toujours là les uns pour les autres et en continuant à porter les souffrances de chacun. J’espère du fond du cœur que vous ressentez cette solidarité.»

Alexander De Croo a terminé en remerciant spécialement tous les services de secours, ainsi que les Suisses «qui ont soutenu les familles belges». «Merci infiniment pour votre aide et votre engagement, votre proximité et votre soutien. En Belgique, nous savons que la Suisse a un grand coeur. Nous ne l’oublierons jamais, a sobrement conclu le Premier.

Elio Di Rupo : «Le moment le plus difficile de mon mandat de Premier Ministre »

Elio Di Rupo, Premier ministre à l’époque, a également posté un message sur les réseaux sociaux dimanche. «Les images et le climat dramatique sans nom ne s’effaceront jamais de ma mémoire», écrit-il. «Cet effroyable événement a sans aucun doute été le moment le plus difficile de mon mandat de Premier Ministre. Ces enfants étaient devenus mes enfants et j’ai partagé la souffrance insupportable des parents. Après 10 ans, nos pensées sont toujours avec les victimes, leur famille et leurs amis.»

Le président de la Confédération Ignazio Cassis, s’est lui aussi exprimé lors de la cérémonie devant le mémorial érigé après la catastrophe, pour rendre hommage aux victimes.

Le bus transportait 52 personnes: 46 enfants, dont neuf de nationalité néerlandaise, mais aussi deux instituteurs, deux accompagnateurs et deux chauffeurs. Les six adultes ainsi que 22 enfants ont perdu la vie dans l’accident. Dix-sept enfants étaient scolarisés à l’école primaire ’t Stekske à Lommel et cinq à l’école primaire Sint-Lambertus à Heverlee. Les secours sont arrivés sur place 17 minutes après l’accident. Environ 200 personnes, 12 ambulances et huit hélicoptères sont intervenus dans cette opération qui a duré plus de huit heures.