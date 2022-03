Proche du soleil, Anderlecht ne pourra se brûler à Gand

Anderlecht a réalisé une affaire en or dans la course au Top 4 en battant logiquement l’Antwerp. Mais les Mauves, qui se déplacent à Gand dimanche prochain, ne sont pas encore assurés d’un ticket pour les Champions’ Play-Offs.

Les matches décisifs se suivent ces dernières semaines pour Anderlecht et la qualité du football proposé, consistant, mature et souvent séduisant, se ressemble au parc Astrid. Après avoir dominé Genk fin février et éliminé Eupen pour se hisser en finale de la Coupe, les Mauves ont logiquement battu l’Antwerp, dimanche après-midi, dans une enceinte bruxelloise chaque semaine un peu plus chaude.

Profitant de cette atmosphère particulièrement avenante, Majeed Ashimeru a emmené le Sporting vers une 16e victoire cette saison en Pro League et surtout sur le podium, avec désormais deux points d’avance sur leur adversaire du jour, les Anversois basculant à la quatrième place.

« Nous devons être réalistes, nous venons de perdre contre l’Union, Bruges et Anderlecht, soit les trois premiers », grinçait l’entraîneur du RAFC, Brian Priske, dont l’avenir est plus que jamais incertain après un inquiétant 6 sur 18 même si le Matricule 1 conserve son sort en mains.