D1A: Saint-Trond vainqueur du derby limbourgeois à Genk

A Genk, Gerado Arteaga a remplacé Simen Juklerod, malade. Comme Mark McKenzie était également absent, l’axe de la défense était formé par le duo colombien Carlos Cuesta-John Lucumi. Bien entré contre le Cercle, Mike Trésor a été titularisé à la place de Kristian Thorstvedt. A Saint-Trond, Bernd Hollerbach a causé la surprise en alignant l’ex-Genkois Wolke Janssens et Toni Leistner et en laissant Joao Klauss et Jorge Teixeira sur le banc.

Sur un centre de la droite de Christian Brüls, Janssens au second poteau a manqué son entrée en jeu en ne cadrant pas sa reprise (2e). Après avoir réagi via une frappe de Patrik Hrosovsky (5e), le Racing a pris le dessus en haussant le rythme sans parvenir toutefois à alerter Paul Onuachu. Alors qu’ils avaient dû faire bloc contre des tentatives de Trésor (23e) et de Théo Bongonda (25e), les Trudonnaires ont ouvert la marque sur une longue balle de Dimitri Lavalée déviée par Daniel Munoz vers Hayashi (29e, 0-1). Saint-Trond héritait ensuite d’un penalty pour une faute de Munoz sur Janssens mais l’arbitre Christof Dierick revenait sur sa décision après une intervention du VAR (33e).