A peine nés, «Les Engagés» face aux défis

Le parti CDH n’est plus. Place au mouvement « Les Engagés ». Toujours centriste, mais aux positions parfois en rupture avec le passé. Reste à imposer une nouvelle identité, de nouveaux visages, et à séduire des citoyens-électeurs. Un vrai défi.

Voilà qui est fait ? Oui. Et non. Car le véritable travail commence maintenant. Après d’intenses réflexions durant deux ans, une large remise à plat de l’idéologie du parti, l’élaboration d’un manifeste fondateur de 170 pages, le choix d’un nouveau nom et d’une nouvelle couleur, l’ex-CDH orange devenu « Les Engagés » sur fond turquoise est déjà face à son véritable défi, plutôt ses véritables défis : prouver que sa mutation n’est pas un ravalement de façade ; que la refondation ne se limite pas à une opération de com ; que son « projet pour une société régénérée », qui se présente comme « résolument centriste et progressiste », est clairement identifiable sur l’échiquier politique. Pour qu’en 2024, les citoyens-électeurs puissent y trouver une vraie « alternative citoyenne aux simplismes, aux extrémismes, aux populismes », selon les propos du président Maxime Prévot en congrès samedi.