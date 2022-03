Hockey: le derby ucclois tourne à l’avantage du Racing

Racing – Léopold : 3-1. C’était le duel à ne pas louper, ce dimanche. La tête d’affiche de la 16e journée de compétition en division d’honneur. Le derby ucclois. Si le Léopold se présentait chez son voisin du Racing en leader de la compétition, les hommes d’Agustin Corradini se doutait bien de la chaude réception qui les attendaient. Et les visiteurs, toujours privés de Romain Henet et de Lewis Eaton, loupaient d’ailleurs totalement leur première période. L’équipe locale était incisive, bien organisée et terriblement efficace avec un excellent Victor Wegnez à la manœuvre au cœur de la défense et un Tanguy Cosyns très remuant devant le but adverse. Et à la 17e minute, Achille De Chaffoy permettait à ses couleurs de mener logiquement au score. Les Rouge et Blanc étaient imprécis et nerveux. Et, avant la pause, De Chaffoy s’offrait un doublé (29e). Le score était logique et ne souffrait aucune discussion. En seconde période, la partie s’équilibrait un petit peu mais c’est bien le Racing qui inscrivait le numéro via Cédric Charlier dont le centre-tir était dévié au fond des filets (39e). Le Léo se mettait alors en marche mais il était trop tard. Tom Boon redonnait espoir aux siens en inscrivant son 38e but de la saison (3-1) mais la défense locale tenait bon et repoussait les nombreux assauts visiteurs. Un succès important qui permet au Racing de s’installer dans le Top 4 à 5 unités de son adversaire du jour. Pour le Léopold, il faudra corriger le tir, dimanche prochain, lors de la visite du Waterloo Ducks qui entend bien, lui aussi, faire trébucher l’un des principaux candidats au titre.

Beerschot – Orée : 3-5. Les Bruxellois avaient une pression énorme sur les épaules au moment du coup d’envoi de cette 1e rencontre de la 16e journée de compétition. Sans Dorian Thiéry (malade), l’Orée ne tardait pas à se mettre en évidence puisque le score était déjà de 0-2 après 12 minutes grâce à Tomi Domene (sur p.c.) et à Luca Masso. Mais le Bee réagissait juste avant la pause avec un but d’Arthur De Sloover, sur stroke. La partie était équilibrée mais c’est bien l’Orée qui reprenait une avance de 2 buts via Tomi Domene, à nouveau sur penalty. Les Anversois ne se laissaient pas faire et Arthur De Sloover rendait le sourire aux siens sur penalty (54e). Tomi Domene démontrait, lui aussi, qu’il possédait un certain savoir-faire sur p.c. en réussissant un triplé (63e). Le défenseur central des Red Lions n’était pas à se laisser faire et il ripostait, à nouveau, sur penalty. John Goldberg tentait de forcer le partage en retirant son gardien pour les 3 dernières minutes mais Philippe Simar inscrivait le numéro 5 visiteur alors qu’il restait moins de 60 secondes à jouer dans la partie.