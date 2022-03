Un «kern» sur l’énergie pour alléger les factures

Ce n’est plus une info : le prix de l’énergie et du carburant chauffait ? ; avec l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, il flambe. Pour le gouvernement fédéral et ses multiples sensibilités, c’est le casse-tête. Il faudra pourtant trouver une voie médiane entre la nécessité d’alléger une facture qui devient intenable pour de nombreux consommateurs et un délicat équilibre budgétaire.

Le coût du carburant grimpe tellement vite que les adaptations réglementaires des prix pétroliers ne suivent plus et certains pompistes doivent réduire leurs marges au risque de vendre à perte.