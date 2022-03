Rennes et Doku s’imposent à Lyon et grimpent sur le podium en attendant l’OM

Le Stade rennais est allé s’imposer 4 buts à 2 dimanche sur le terrain de l’Olympique lyonnais et s’est hissé à la troisième place du classement prise plus tôt par Strasbourg, dans l’attente du match de l’OM à Brest en soirée lors de la 28e journée de Ligue 1.

Comme à l’aller (4-1), l’entraîneur rennais Bruno Genesio et l’attaquant Martin Terrier ont joué un bien mauvais tour à leur ancien club, désormais 10e du classement à six points des premières places européennes. Bourigeaud (11e), Santamaria (13e), Majer (45+1) et Terrier (49e) ont été les buteurs bretons, et Hamari Traoré contre son camp (59e) puis Dembélé sur penalty (82e) ont réduit le score pour l’OL.

Alors qu’il revient petit à petit de blessure, Jérémy Doku est monté au jeu à la 65e minute ce dimanche (le marquoir affichait 0-4).