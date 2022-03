Paul Magnette: «Beaucoup de nos concitoyens sont socialistes mais ne le savent pas encore»

Pour son premier congrès en présentiel depuis 2 ans, voué au militantisme, le PS s’ouvre aux « sympathisants » et proclame la « parité » dans toutes les instances. Par « ces temps obscurs et inquiétants », Paul Magnette appelle à se remobiliser en politique.

Par ces « temps obscurs et inquiétants », Paul Magnette décrit le socialisme comme une « étoile » pas filante, plutôt revenante : « Longtemps nous avons été sur la défensive, face à des droites arrogantes qui faisaient passer la solidarité, la sécurité sociale, les services publics pour des vieilles lunes ou des dépenses impayables. Le vent est en train de tourner. La crise du covid, la crise climatique, la crise géopolitique montrent que le marché est incapable de répondre aux besoins fondamentaux des sociétés humaines. Nous avons besoin de la puissance publique, de la solidarité et de l’action collective. Plus que jamais, le monde a besoin du socialisme. Portugal, Chili, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Finlande, Espagne : les peuples sont de plus en plus nombreux à en prendre conscience ».