Le bilan de Bruno Venanzi au Standard: deux trophées et des jeunes, mais des finances au plus mal

Si le 24 juin 2015, l’arrivée de Bruno Venanzi à la tête du Standard avait provoqué une vague d’optimisme parce qu’elle mettait fin à l’ère Duchâtelet, et parce que le nouveau propriétaire était, lui, un grand fan du club, la fin de son mandat n’aura pas été plus agréable que celle de son prédécesseur. L’un comme l’autre ont subi la vindicte populaire au point de voir les supporters leur demander avec insistance de quitter le club. Ce qui sera donc chose faite à partir du 15 avril, date du «closing» de la vente à 777 Partners, pour le propriétaire actuel qui aura quand même remporté deux trophées et vu l’émergence de jeunes de l’Académie. Mais pour le reste, ce ne fut pas tout rose, que ce soit sur le plan sportif ou financier.

1 Quatre absences en Playoffs 1