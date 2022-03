Gand ne tremble pas au Beerschot (0-2), les Anversois proches de la descente

Les Buffalos signent un sixième succès de rang et ne comptent plus qu’une longueur de retard sur l’Antwerp, 4e et dernier virtuel qualifié pour les playoffs 1. Quant aux Anversois, ils sont proches de descendre en D1B. Une victoire de Seraing au Standard ce dimanche viendrait définitivement sceller leur sort.

Pour ce match disputé à huis clos en raison des incidents survenus lors du derby contre l’Antwerp en décembre, Hein Vanhaezebrouck a choisi de préserver Sven Kums, Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali, Vadis Odjidja et Michael Ngadeu, diminués par l’enchaînement des matches, dans l’optique des futures échéances.