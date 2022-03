Valeureux, le Sporting de Charleroi ne doit plus jouer avec le feu

Prévenus des dangers malinois, les Carolos ont pourtant commencé la partie de manière catastrophique chez leur concurrent direct. Après moins d’un quart d’heure de jeu, ils étaient en effet menés de deux buts pour la troisième fois de 2022 – après les matches à l’Antwerp et contre l’Union – alors que les Zèbres n’avaient jamais encaissé dans le premier quart d’heure avant janvier. « Il y a parfois des faits inexplicables », pointait Edward Still. « Dans la majorité des cas, on commence très bien. Il n’y a aucune explication physique derrière, mais on défend très mal sur leur première transition et sur le 2-0, on perd cinq duels de suite et on est en retard dans leur rectangle parce que leurs mouvements sont bons. Notre début de match était clairement insuffisant. »