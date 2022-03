Qui est 777 Partners? Portrait des nouveaux propriétaires du Standard

Le groupe 777 Partners est une société américaine d’investissement alternatif créée par John Pasko et Josh Wander, basée à Miami et fondée en 2015. Elle emploie 600 personnes, possède un portefeuille de 49 sociétés pour un total d’actifs estimé à plus de trois milliards de dollars et s’intéresse essentiellement à six secteurs d’activité dont l’aviation, les assurances, les médias ou encore le marketing et les droits d’événements sportifs.