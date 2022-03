Hockey: le Racing affiche ses ambitions

Le derby ucclois a confirmé que la compétition était encore loin d’être terminée alors qu’il reste six journées à disputer lors de la phase classique. Personne n’est encore assuré de disputer les demi-finales de Playoffs puisque sur papier, neuf équipes sur douze peuvent encore rêver du dernier carré. Face au Léopold, le Racing a démontré qu’il avait effectivement retrouvé les fondements de son jeu et qu’ils étaient bel et bien un candidat sérieux au titre. Les joueurs de Craig Fulton ont été très bons. Incisifs, appliqués, solides. Et pendant plus de 40 minutes, ils n’ont pas laissé leur voisin ucclois avoir voix au chapitre. « Nous avons bien entamé la rencontre », soulignait tout sourire Jérôme Truyens, le capitaine local. « Et c’est ce qui nous avait défaut les dernières semaines. Nous avons également été très réalistes dans le cercle adverse. Mais ce qui a fait notre force face au Léopold, c’est surtout la rigueur défensive. Nous étions sur toutes les balles et nous n’avons pratiquement rien concédé à notre adversaire.