Will Smith sacré meilleur acteur aux Bafta à Londres pour «La méthode Williams»

L’Américain Will Smith a remporté dimanche le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie des Bafta à Londres, les récompenses britanniques du cinéma, pour son interprétation du père et entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams, dans le film « La méthode Williams », de Reinaldo Marcus Green.

L’acteur de 53 ans, également en lice pour l’Oscar, l’a emporté devant Adeel Akhtar, Mahershala Ali, Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio et Stephen Graham.