L’incroyable réponse de Thomas Tuchel sur le déplacement de Chelsea à Lille: «S’il le faut, je conduirai moi-même...»

Un but en toute fin de match de Kai Havertz est venu mettre un peu de baume au cœur de Chelsea, vainqueur de Newcastle (1-0), dimanche, lors de la 29e journée de Premier League, malgré l’inquiétude grandissante en coulisses sur l’avenir du club. Les hommes de Thomas Tuchel ont, comme à Norwich (3-1) en milieu de semaine, su faire abstraction de la très grande incertitude en coulisse et l’Allemand pouvait pousser un cri de rage libérateur, les poings serrés, au coup de sifflet final, après cette prestation sérieuse et combative.

En raison du contexte actuel, certains se demandent même comment les Blues effectueront le déplacement vers la France. « De ce que je sais, on pourra prendre l’avion. Donc on peut y aller en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus. Et s’il le faut, je conduirai moi-même une sept places. Honnêtement, je vais le faire. Vous pouvez reprendre mes mots, je vais tout faire pour y arriver. Je ne sais pas si je sais rouler à gauche. Surtout qu’en France il va falloir repasser à droite, mais à ce stade, il faut faire confiance à l’entraîneur », a expliqué Tuchel en conférence de presse, après la victoire contre Newcastle.