Bundesliga: Dortmund se rapproche du Bayern Munich, Leipzig dans le top 4

Contre le 15e Bielefeld, Dortmund a logiquement dominé, mais s’est inutilement fait peur en se montrant incapable de tuer le match, après avoir ouvert le score dès la 21e minute.

Le promu était privé de son entraîneur et de six joueurs, tous testés positifs au Covid-19. Le Borussia avait également payé son tribut au coronavirus, avec les défenseurs Mats Hummels et Raphaël Guerreiro en quarantaine.

Wolf a marqué rapidement pour Dortmund, en reprenant de près un centre de Thorgan Hazard, le frère d’Eden. Les Borussen ont ensuite eu plusieurs occasions de se mettre à l’abri mais Wolf (30e), Axel Witsel (36e), Donyell Malen (sur la barre, 59e) n’ont pas réussi à conclure.

L’entrée de Haaland, l’homme aux 80 buts en 80 matches pour le Borussia, n’a rien changé.

Leverkusen perd son joyau

Leverkusen a perdu à domicile contre Cologne non seulement des points importants, mais aussi son jeune attaquant prodige Florian Wirtz, international de 18 ans, qui s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et ne devrait plus rejouer cette saison.

Le Bayer reste seul troisième, mais n’a plus qu’une longueur d’avance sur ses poursuivants.

Ce derby du Rhin — Leverkusen et Cologne sont deux villes adjacentes sur les rives du fleuve — a donné lieu à un duel de belle intensité, mais l’unique but du match a été l’oeuvre de deux remplaçants de Cologne entrés sur le terrain trois minutes plus tôt: l’Autrichien Dejan Ljubicic a débordé sur l’aile gauche dans la surface et adressé un centre puissant, repris de volée en plein vol par Kingsley Schindler (0-1, 67e).

Leverkusen n’a pas réussi à revenir, malgré sa puissance offensive et le Français Moussa Diaby, brillant ces dernières semaines mais plus effacé dimanche.

Leipzig impitoyable

Leipzig marche sur l’eau depuis janvier, et la lanterne rouge Fürth en a fait les frais dimanche.

Fürth a ouvert le score très rapidement par Jamie Leweling (1-0, 4e), mais le RB a ensuite déroulé: André Silva (1-1, 17e), Emil Forsberg (2-1, 32e), Konrad Laimer (3-1, 35e) et Benjamin Henrichs (4-1, 45e) ont assommé le promu avant la pause.

Mohamed Simakan (5-1, 59e) et Christopher Nkunku (6-1, 70e) ont alourdi la note en seconde période.