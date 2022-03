«C’est n’importe quoi…»: l’avis très clair de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

Quelques jours après avoir créé l’exploit contre le PSG, le Real Madrid retrouve le chemin du championnat espagnol. Ce lundi, le club madrilène se rend à Majorque et espère creuser encore un peu plus l’écart en tête de la Liga.

Ce dimanche, Carlo Ancelotti, l’entraîneur italien de la Casa Blanca, a répondu une question concernant Thibaut Courtois. Selo FourFourTwo, le gardien belge ne faisait pas partie des 10 meilleurs portiers de la planète. Un constat qui a étonné Ancelotti. « C’est n’importe quoi. Ne me demandez pas de dire comment je vois Courtois. Pour moi, c’est le meilleur gardien du monde. Carvajal et Mendy me le semblent aussi dans leur position. Si tu dis ça de Courtois, il faut casser la carte du journaliste, coach, peu importe », expliquait le principal intéressé en conférence de presse. Voilà qui a le mérite d’être clair.