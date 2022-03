Lara Rosseel: des ballades sublimes et des riffs brutaux

Cet album est tellement impressionnant qu’il mériterait trois étoiles et demie. Mais ça n’existe pas dans le Mad, alors trois étoiles, mais qui guignent vraiment les quatre. Lara Rosseel, 36 ans, est contrebassiste. Son précédent album, De grote vrouw, a été enregistré avec neuf musiciens. Celui-ci, Hert, l’est en quintet. Avec Lara, Sam Vloemans à la trompette et au bugle, Vitja Pauwels à la guitare, Sep François au vibraphone et aux percussions, Angelo Moustapha à la batterie et aux percussions. Une femme chef au milieu d’un mini big band de garçons ! « Mais ce sont des amis et des musiciens avec qui je me connecte magnifiquement bien », nous avait-elle souri il y a quelques mois. Les huit morceaux sont de sa plume. « Pour la plupart des gens, jouer de la contrebasse, c’est faire de l’accompagnement, et j’aime ça aussi. Mais j’adore raconter des histoires avec ma contrebasse, jouer des mélodies, la faire chanter. » Et cet album chante magnifiquement. Sur un tapis de percussions colorées, la contrebasse impose rythmes et harmonies, ouvrant des espaces à la guitare et à la trompette. C’est du jazz teinté de pop et d’atmosphères, avec des ballades sublimes et des riffs brutaux. Ecoutez « Fishes dishes » et son brillant dialogue Pauwels-Vloemans, « Memory » et sa contrebasse à l’archet, « It’s done » et son funky jazz rock. On est pris par l’émotion et, en même temps, on s’amuse et on a envie de danser. Que demander de plus ?

WERF Records