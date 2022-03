Ligue 1: Marseille s’impose facilement à Brest et reprend la deuxième place

Les Olympiens comptent en effet le même nombre de points (50) et la même différence de buts (+17) que les Niçois, accrochés samedi à Montpellier (0-0) et qu’ils recevront dimanche prochain dans le match au sommet de la 29e journée. L’OM, sans Dimitri Payet, blessé, a marqué par Gerson (3e), Milik (63e), Harit (71e) et Ünder (90+4) face à des Bretons (13e) qui ont réduit le score par Cardona (90+1).