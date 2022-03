Machtelinckx et Henriksen nous entraînent dans les volutes du rêve

Dès les premières notes, on plonge dans un univers fragile. La trompette sourde du Norvégien Arve Henriksen et la guitare aérienne du Flamand Ruben Machtelinckx nous emmènent dans un monde onirique. Ce pourrait être un monde de glace peuplé de stalagmites et de stalactites, dont on connaît la munificence et la caducité. Ce pourrait être un monde de grandes prairies balayées par des vents doux, avec une maison au centre, sur le porche de laquelle deux musiciens jouent un folk intime tout en s’adressant à l’immensité. Il y a dans la musique de Ruben et d’Arve ce paradoxe : on est à la fois dans le confidentiel et l’universel, dans la force et la faiblesse, dans le soleil et l’ombre. Et c’est d’une grande beauté. On écouterait cette « courte histoire » en boucle tant elle nous berce, tant elle nous entraîne dans les volutes du rêve, dans les arabesques de l’imagination. On écoute la tendresse d’Arve et les caresses de Ruben, et on est bien, embarqué dans un grand voyage musical qui tient du conte merveilleux. Avec ce magnifique duo, on sent comme une réserve, une pudeur, une retenue bienvenues.

Aspen