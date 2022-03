Mòs Ensemble: des voix belles et fragiles

Encore une fois, on éclate les cases, on se moque des genres, on joue la musique que l’on aime, que l’on sent, et tant pis pour les frontières. Kobe Boon, le contrebassiste qui mène ce Mòs Ensemble, vient du jazz, comme les sax Ambroos De Schepper et Benjamin Hermans et le batteur Simon Raman. Le guitariste Artan Buleshkaj, lui, a déjà transgressé les limites du folk, du jazz, de l’électro. Et le groupe comprend trois chanteuses, Astrid Creve, Marta Del Grandi et Roos Denayer. Résultat : un jazz pop, tantôt acidulé, tantôt folk, tantôt lorgnant la musique de chambre. La musique oscille : elle se fait mystérieuse, pastorale, euphorique, mélancolique. Ecoutez « Shoot », le tragique de la contrebasse à l’archet, la légèreté des voix à l’unisson, la joie dès que la batterie impose un rythme aérien, le retour à l’énigme, les volutes du sax et de la clarinette. Il y a des touches subtiles d’électro, des griffes de guitare et des couches de sonorité. D’où les voix émergent, belles et fragiles. C’est une musique expressive, colorée, pleine de poésie.

WERF Records