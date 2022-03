Avec un bon Ousmane Dembélé, le Barça se relance contre Osasuna (4-0, vidéos)

Avec un grand Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a aisément surclassé Osasuna 4-0 dimanche lors de la 28e journée de Liga, et remonte à la 3e place (51 pts), à douze longueurs du Real Madrid, qui se déplace lundi à Majorque.

Trois jours après avoir été muselé et accroché 0-0 par Galatasaray en 8e de finale aller de Ligue Europa, le Barça a retrouvé la mire au Camp Nou grâce à son ailier français: Ferran Torres a d’abord transformé un penalty obtenu par Gavi (14e) puis Dembélé a servi deux passes décisives parfaites pour Torres (21e) et Pierre-Emerick Aubameyang (27e), avant le dernier but tout en contrôle de Riqui Puig (76e).

Une victoire scellée en une demi-heure et un résultat rassurant, quatre jours avant le décisif 8e de finale retour de Ligue Europa contre Galatasaray dans le bouillant Nef Stadium d’Istanbul jeudi (18h45), et une semaine avant le clasico retour de Liga au Santiago-Bernabéu le 20 mars.