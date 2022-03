Rachat du Standard par le groupe américain 777 Partners: les supporters liégeois attendent des réponses

Un timide « Le Standard, c’est nous » s’est échappé de la tribune du PHK à quelques reprises. Pas de banderole visant la direction ou l’avenir du club. Mais au fil du pauvre match des Rouches et de la défaite se profilant contre Seraing, les supporters y sont allés d’un « On se fait ch… » et d’un autre « Allez Bruno, casse-toi de chez nous… » Avant la rencontre, les supporters avaient eu le temps de discuter d’avenir dans leurs espaces préférés, un verre à la main. « Le ressort avec la direction était clairement cassé », précise Philippe. « Il fallait du changement et il est arrivé, au bout de longs mois d’attente. Maintenant, que nous réserve l’avenir ? Le Standard va changer, mais dans quelles mesures ? Les questions restent sans réponse, donc vivement d’avoir des précisions ». De la certitude, pour enfin verser dans la sérénité, c’est tout ce que les fans attendent. « Et des garanties sportives », intervient Paul. « Investir, c’est un mot très clair et qui est tourné vers l’argent. J’espère que le Standard ne va pas devenir une sorte d’import-export avec des joueurs qui se promènent entre les différents clubs des Américains ».

« Retrouver le plaisir d’aller au stade »

Les interrogations sont donc nombreuses, à tous les niveaux. Fatigué par une saison aussi morne que stressante, le public rouge et blanc aspire à des lendemains moins tendus. « Reprendre le plaisir d’aller au stade et de suivre les matches », assène Jean-Luc. « Et conserver nos racines, avec des Liégeois. Je n’ai pas envie de perdre mon envie de m’identifier ». Bref, la ferveur n’est pas encore palpable.