Laurent Henkinet et Moussa Sissako dépités après la défaite du Standard contre Seraing: «Encore un revers qui fait mal…»

Dépité, Laurent Henkinet ne parvenait pas à mettre des mots sur la nouvelle défaite du Standard. « On ne s’attendait pas à jouer comme cela, surtout dans un derby que les supporters attendaient. La déception est forcément là, tout comme l’incompréhension, surtout quand on voit l’implication que nous avions eue la semaine dernière à Charleroi. »

Même son de cloche du côté de Moussa Sissako, qui semblait presque abattu au moment de se présenter devant la presse. « Une défaite qui fait mal, d’autant plus que c’est un derby. C’est le genre de rencontres que tout le monde veut gagner. Mais, dans ces conditions-là, c’est sûr que c’est compliqué de revendiquer quoi que ce soit. On fait un mauvais match, on n’a jamais réussi à rentrer dedans. On n’a pas mis l’énergie nécessaire, et puis il y a eu un problème de préparation selon moi. En face, ils ont su nous faire mal, avec Maziz et Bernier qui se plaçaient bien entre les lignes. »