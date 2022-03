Seraing s’offre son premier derby liégeois: «Le Standard a touché le fond...»

Grâce à un but d’Antoine Bernier, Seraing a remporté le premier derby liégeois de son histoire et peut continuer à croire en son maintien. Que le Standard, affligeant et pathétique, n’a pas encore assuré…

Tous les pronostics ont été battus en brèche dimanche soir à Sclessin, où Seraing a remporté de façon méritée et méritoire le premier derby liégeois de son histoire. Grâce à un but d’Antoine Bernier, le tout premier de sa saison et le premier des Métallos depuis le 26 janvier, qui lancé en profondeur par Maziz après dix minutes en deuxième période, mystifia le tout jeune (17 ans) Lucas Noubi puis Henkinet pour mettre fin à 600 minutes de disette offensive. Un but très important qui condamne mathématiquement le Beerschot, battu un peu plus tôt dans la journée par La Gantoise, à la division 1B et maintient le club sérésien en vie, avec cinq points à remonter sur Eupen à trois journées de la fin de la phase classique, avec des matches à disputer contre OH Louvain, à Ostende et face à Genk.