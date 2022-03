Charles Michel à propos de la guerre en Ukraine: «Nous voulons montrer de la force»

Après le sommet européen de Versailles, qui s’est achevé vendredi par l’adoption de nouvelles sanctions contre la Russie, le président du Conseil européen, Charles Michel, a pris le temps de rencontrer Le Soir et les correspondants de LéNA, pour revenir sur ce nouvel « élan » européen.

Pour Charles Michel, le sommet a jeté les bases d’une Europe plus indépendante. « Je pense que ce sommet restera dans les annales », insiste-t-il. « Le projet européen est un projet où il peut y avoir des stagnations pendant des années (…) Et puis, il y a des moments où l’on fait des bonds en avant spectaculaires. C’est ce qui se passe maintenant avec la défense européenne » et l’indépendance énergétique.