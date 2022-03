L'indexation amortit les factures élevées mais pas pour les bas revenus (PRESS)

La facture moyenne était en janvier 226 euros plus élevée. Ce sont surtout les revenus les plus faibles qui sont les plus concernés car ils attribuent en moyenne 11,3% de leur budget total au chauffage et à l'électricité, alors que les hauts revenus n'y consacrent que 3,8%.

Des mesures compensatoires, comme l'indexation des salaires, sont plus profitables pour les revenus élevés que pour les plus faibles