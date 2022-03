Nouveau record mondial pour les enchères d'art contemporain, selon Artprice

En totalisant 5,95 milliards de dollars de ventes, la Chine (continentale, Taïwan et Hong Kong) représente 35% du marché mondial, juste devant les Etats-Unis qui totalisent 5,79 milliards de dollars, soit 34% du marché, selon M. Ehrmann.

Avec un total de 1,99 milliard de dollars, le Royaume-Uni enregistre en revanche une baisse de 10% de ses ventes par rapport à 2019. Les premiers effets du Brexit se sont traduits par le report de ventes londoniennes à Paris, selon cet expert.

Avec 91.699 oeuvres vendues, la France se place en deuxième position après les Etats-Unis, même si elle reste à la quatrième place en termes de total cumulé des ventes, dépassant pour la première fois le milliard de dollars.

Le marché allemand conserve sa cinquième place mondiale et a attiré Sotheby's à Cologne.

La Corée du Sud multiplie son produit de vente par quatre et pèse 237 millions de dollars.

Parmi les maisons de vente, Sotheby's et Christie's concentrent 49% du marché avec respectivement 4,4 et 4 milliards de dollars. Ketterer est la première maison de vente en Europe continentale avec 97 millions de dollars de ventes et Artcurial la première maison de vente française avec 91 millions de dollars.

Le taux d'invendus, très bas, atteint 31% pour la première fois de son histoire, ce qui "montre qu'un tri draconien s'est opéré avec des maisons de vente impitoyables dans leurs choix de vente et la quasi-impossibilité d'avoir affaire à des faussaires", selon M. Ehrmann.

Il l'explique par "l'amélioration de la traçabilité" des oeuvres et la "qualité des technologies utilisées en matière d'expertise".

Parmi les tendances du marché, les jeunes artistes battent des records de précocité (âgés de 18 à 30 ans, ils vendent des oeuvres millionnaires) notamment sur le marché des NFT - ces certificats d'authenticité numérique pour des contenus en ligne - qui continue de révolutionner l'art mondial avec 232,4 millions de dollars de ventes. Parmi eux: Beeple, Avery Singer ou Fewocious.