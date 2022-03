Invasion de l'Ukaine - Moscou a menacé des entreprises d'arrestations et de saisies (Wall Street Journal)

Des procureurs russes ont émis des avertissements via des appels, des lettres ou des visites, à l'encontre de compagnies de tous secteurs, dont Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM et Yum Brands, la maison mère des chaînes KFC et Pizza Hut, affirme dimanche le quotidien économique en citant des sources proches du dossier.

Ils ont notamment menacé d'arrêter les responsables critiquant le gouvernement ou de saisir les actifs, y compris ceux relevant de la propriété intellectuelle.