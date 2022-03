Tennis: Rublev, Berrettini et Swiatek forcent le passage à Indian Wells

Le Russe a mis un peu de temps pour entrer dans son match, puisqu’il a été mené 4-2, avant de débreaker aussitôt puis de prendre une deuxième fois le service adverse pour le gain de la première manche.

La seconde fut aussi serrée. Après avoir breaké pour mener 4-3, il a aussitôt concédé son engagement, laissant son adversaire refaire surface, avant de reprendre les devants pour s’imposer en 1h46.

Rublev, qui reste sur deux titres glanés à Marseille puis Dubaï, tentera d’enchaîner un onzième succès de rang contre l’Américain Frances Tiafoe au prochain tour.

Berrettini (N.6) a lui eu besoin de trois sets, 6-3, 4-6, 6-4, pour se défaire du Danois Holger Rune, issu des qualifications.

« C’était vraiment un match difficile, même si je m’y attendais. Je pense avoir réussi à varier mes coups. Je suis vraiment content, parce que je ne me sentais pas très à l’aise sur le court », a commenté l’Italien qui s’est tout de même appuyé sur ses points forts, le service (14 aces) et le coup droit (12 gagnants), pour l’emporter.

Sa partie de tableau s’était légèrement dégagée plus tôt avec l’élimination de Félix Auger-Aliassime.

Le Canadien, tête de série N.9, a cédé 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-3 contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (47e mondial). Une mésaventure évitée au forceps par l’Argentin Diego Schwartzman (N.14), qui a renversé le Finlandais Emil Ruusuvuori 5-7, 6-3, 6-3.

Deux jours après avoir décroché sa 700e victoire sur le circuit, Andy Murray (88e) est lui tombé sur un mur en la personne du Kazakh Alexander Bublik (N.31), vainqueur notamment d’un gros bras de fer au tie-break 7-6 (11/9), 6-3.

Raducanu cale encore

Un retour à la dure réalité pour l’Ecossais, triple vainqueur en Grand Chelem (deux Wimbledon et un US Open) et qui tente depuis 2019 un retour au plus haut niveau, après une grave blessure à la hanche subie en 2017, qui a nécessité deux interventions chirurgicales.

Chez les femmes, Iga Swiatek, tête de série N.3 et joueuse la mieux classée du plateau depuis l’élimination de la Bélarusse Aryna Sabalenka, a dû s’employer pour rester dans le tournoi.

Car la Danoise Clara Tauson lui a donné du fil à retordre en s’emparant du premier set au tie-break. Mais la Polonaise, lauréate de Roland-Garros en 2020, a su réagir pour s’échapper ensuite 6-7 (3/7), 6-2, 6-1.

Plus tôt, Emma Raducanu (N.13), vainqueur surprise de l’US Open l’an passé, a été éliminée au 3e tour, battue 6-7 (3/7), 6-4, 7-5 par Petra Martic.

Face à la Croate, le combat fut intense et plein de rebondissements sur le court central, et après avoir été à deux points du match sur son service à 5-4, elle a été débreakée avant de céder une 8e fois son engagement et le match au bout de 2h49.

Raducanu, qui avait créé un retentissant exploit à Flushing Meadows où, issue des qualifications, elle s’était imposée sans perdre un set, a depuis énormément de mal à confirmer sur le court son statut de nouvelle star du tennis féminin.