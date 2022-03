Bruxelles: la ligne de métro 5 toujours partiellement arrêtée Un incident technique en est la cause.

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 08:26 Temps de lecture: 1 min

La rame immobilisée en station à Pétillon sur la ligne 5 du métro bruxellois a été dépannée mais la circulation restera interrompue le temps que les équipes techniques évaluent les éventuels dégâts, indique la Stib lundi après-midi. Des métrobus prennent en charge les voyageurs entre Mérode et Hermann-Debroux.

Une rame de métro a heurté le quai de la station Pétillon lundi matin à cause d’une inondation qui a fait bouger les voies. La circulation des métros sur la ligne 5 a été interrompue. En début d’après-midi, la rame avait été dépannée et les équipes techniques étaient sur place pour évaluer les dégâts avant la reprise du trafic. Cette opération pouvant prendre un certain temps, la Stib n’a pas souhaité s’avancer sur une heure de reprise de la circulation.