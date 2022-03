Les Rolling Stones le 11 juillet au stade roi Baudouin

2022 est bien évidemment une année-phare pour les Stones qui fêteront cette année leur soixantième anniversaire, d’où le nom de cette tournée : Sixty. En juillet et décembre, Mick Jagger et Keith Richards célébreront leur septante-neuvième anniversaire. Mais il leur en faut plus pour leur donner envie de débrancher la prise.

Pour la Belgique, l’événement est d’autant plus exceptionnel que c’est la première fois depuis… 1976 que les Rolling Stones se produiront à Bruxelles. C’était à Forest National les 6 et 7 mai 1976, dans la foulée de l’album Black & Blue, avec Mick Taylor à la guitare. Depuis, les Stones se sont produits exclusivement à Werchter en 1995, 1998, 2003, 2007 et 2014. Pour une raison très simple : pour leur agent belge, Herman Schueremans, patron de Live Nation Belgique, le terrain de Werchter, qui lui appartient, coûtait moins cher que la location du stade Roi Baudouin.

C’est une nouvelle agence – la Gantoise Greenhouse Talent – qui cette fois fait venir les Stones chez nous. Et donc, ce 11 juillet 2022, après 46 ans d’absence, c’est bien dans la capitale de l’Europe et de la Belgique que les Stones pourront se produire.

La tournée Sixty comptera 14 dates dans 10 pays. Elle débutera le 1er juin à Madrid et se terminera le 31 juillet à Stockhom. Entre ces deux dates, le groupe passera par Munich (5 juin), Liverpool (9 juin), Amsterdam (13 juin), Berne (17 juin), Milan (21 juin), Londres (25 juin et 3 juillet), Bruxelles (11 juillet), Vienne (15 juillet), Lyon (19 juillet), Paris (23 juillet) et Gelsenkirchen (27 juillet).

Les fans de la première heure auront remarqué que le concert bruxellois aura lieu, à un jour près, pour le soixantième anniversaire du premier concert du groupe, le 12 juillet 1962 au Marquee de Londres. On peut donc espérer une petite part de gâteau en prime…

Dans le MAD de ce mercredi 16 mars, nous retracerons en un cahier exceptionnel de huit pages cette longue et belle histoire d’amour liant le groupe à notre pays dans lequel il s’est produit pour la première fois en 1964.

