Invasion de l'Ukraine - Fertilisants: les activités de Rosier de plus en plus touchées

Selon Rosier, les prix des matières premières (les nitrates, les phosphates et le potassium) et l'énergie en hausse affectent "négativement" les coûts de production et de logistique de Rosier.

Par ailleurs, en raison de la guerre, certaines matières premières "clés" pour la société sont difficiles à trouver. "Les relations commerciales pertinentes avec les fournisseurs russes et biélorusses sont actuellement suspendues en raison des sanctions applicables. Les approvisionnements de Rosier en provenance de Russie et de Biélorussie ont représenté environ 18% des quantités totales d'approvisionnement consommées au cours de l'exercice 2021", explique Rosier.